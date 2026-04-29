Synchronize Fest 2026 Umumkan Daftar Penampil, Seringai Hingga AntiNRML Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 siap kembali digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026.

Perayaan akbar musik Indonesia yang penuh energi, warna, dan semangat lintas generasi siap menghadirkan momen kolaboratif yang tak terduga, nostalgia yang hangat, hingga gebrakan baru yang segar.

Pada edisi ke-11 penyelenggara kali ini Synchronize Fest membawa lagi semangat 'it’s not just a festival, it’s a movement' serasa memulai segala sesuatunya dari awal.

Sejumlah penampil yang dipastikan memberikan pertunjukan terbaik di Synchronize Fest 2026 telah diumumkan.

Beberapa di antaranya yakni, Alkateri: Expanded Session, selanjutnya ada nama AntiNRML (Jemsii, Naykilla, Tenxi, Suisei, Ryo, Josua Natanael, Dia, Anangga, Naufal Syachreza, Riku, Yung Caters, Bboogie)

AntiNRML adalah sebuah music label dan kolektif di bawah pimpinan 808Bunny dan Tenxi, dengan Jemsii sebagai Music Director yang turut mempopulerkan penyanyi Naykilla, Dia, hingga Naufal Syachreza. Kolektif ini kian bersinar kiprahnya karena berhasil membawa gelombang tren musik baru di Indonesia yatu hipdut atau hip-hop dangdut dengan lagu seperti Garam dan Madu, Mejikuhibiniu, dan Kasih Aba-Aba.

Synchronize Fest 2026 juga menghadirkan Basajan, kuartet instrumental eksperimental asal Kabupaten Bandung, membawa priangan psychedelic groove yang terinspirasi dari budaya Sunda.