Synchronize Fest 2026 Umumkan Jadwal dan Lokasi Penyelenggaraan

Kamis, 15 Januari 2026 – 08:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akhirnya mengumumkan jadwal dan lokasi penyelenggaraan tahun ini.

Synchronize Fest 2026 akan kembali digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 17, 18, 19 Oktober 2026 mendatang.

Pengumuman tersebut diungkapkan oleh pihak Synchronize Fest melalui akun resmi di Instagram.

"Jeng jeng, ini kan yang warga-wargi (sebutan penonton Synchronize Fest) tunggu?" ungkap Synchronize Fest, Rabu (14/1).

Selain mengumumkan jadwal dan lokasi acara, Synchronize Fest 2026 juga telah memulai penjualan tiket.

Kategori tiket Early Bird 3 Day Pass sudah mulai dijual dengan harga Rp 450 ribu.

Menariknya, pembelian tiket Early Bird tahun ini turut menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan melalui program Warga

Wargi Menanam.

Melalui skema ini, setiap pembelian tiket Early Bird Synchronize Fest 2026 sudah termasuk donasi yang akan dialokasikan untuk kegiatan penanaman mangrove yang berlokasi di Kepulauan Seribu.