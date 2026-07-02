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JPNN.com - Entertainment - Musik

Synchronize Fest 2026 Umumkan Puluhan Penampil Fase ke-2

Kamis, 02 Juli 2026 – 07:07 WIB
Synchronize Fest 2026 Umumkan Puluhan Penampil Fase ke-2 - JPNN.COM
Daftar penampil Synchronize Fest 2026 fase ke-2. Foto: Dok. Synchronize Fest

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan digelar di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober 2026.

Musik selalu menemukan caranya untuk mempertemukan banyak cerita. Tahun ini, Synchronize Fest kembali membuka ruang bagi cerita-cerita tersebut melalui pengumuman jajaran penampil yang akan meramaikan festival.

Menghadirkan spektrum luas musik Indonesia - dari nama-nama populer hingga talenta generasi baru -Synchronize Fest kembali menjadi panggung yang merayakan keberagaman, kreativitas, dan semangat kolektif yang terus menghidupkan ekosistem musik nasional.

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Pada fase ke-2 pengumuman lineup ip, Synchronize Fest kembali menggaet Kobra Musik untuk mengkurasi jajaran nama penampil di Panggung Getarrr, serta LaMunai Records dalam kurasi penampil di Oleng Upuk.

Berikut deretan nama penampil Synchronize Fest 2026 pada pase 1 dan 2:

1. ALKATERI: EXPANDED SESSION -

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Alkateri, diambil dari salah satu nama jalan di Bandung yang dijadikan nama bagi grup musik post- rock/indie-pop yang berkarya sejak 2021. Band beranggotakan Fauzan Ghifari pada vokal, Rifqi Maulana pada synth, Galuh Ilham dan Reza Zulmi pada gitar, Hadiyan Fazari pada bass, dan Felmy
Herdianto pada drum itu telah merilis album studio perdana Kontemplasi pada 2024.

2. ANTINRML (JEMSII, NAYKILLA, TENXI, SUISEI, RYO, JOSUA NATANAEL, DIA, ANANGGA, NAUFAL SYACHREZA, RIKU, YUNG CATERS, BBOOGIE)

Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan digelar di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober 2026.

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TAGS   Synchronize Fest 2026  Synchronize Fest  Jadwal Synchronize Fest 2026  Tiket Synchronize Fest 2026  Tiket Synchronize Fest 
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