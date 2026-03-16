Synchronize Fest 2026 Wujudkan Kolaborasi Lintas Negara, Reality Club X Phum Viphurit

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 akan kembali di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17 , 18 Oktober 2026 mendatang.

Seiring memasuki edisi kesebelas perjalanannya, Synchronize Fest tidak hanya mempertahankan semangat kurasi lintas kancah yang menjadi ciri khasnya, tetapi

juga terus menghadirkan pengalaman festival yang segar melalui kolaborasi spesial, program tematik, serta berbagai momen unik.

Kali ini, Synchronize Fest mengumumkan lineup pertamanya, yaitu kolaborasi grup musik indie-rock Reality Club asal Jakarta, dengan Phum Viphurit musisi asal Bangkok - Thailand.

Pertemuan berawal saat Reality Club didapuk menjadi band pembuka ketika Phum Viphurit menggelar konser solo di Jakarta pada 2019.

Momen dan waktu berselang ternyata kedua pihak saling mengagumi satu sama lain, terekam di beberapa wawancara dengan media, Phum Viphurit kerap menyampaikan kekagumannya terhadap Reality Club. Phum Viphurit dan Reality Club juga pernah saling bertukar menyanyikan lagu di media sosial.

Hal tersebut sangat didukung oleh fan masing-masing untuk dapat terealisasi. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya Synchronize Fest 2026 akan merealisasikan momen kolaborasi Phum Viphurit dan Reality Club di satu panggung.

“Ini akan menjadi kolaborasi pertamaku di atas panggung dengan musisi asal Indonesia, aku sangat antusias," ungkap Phum Viphurit terkait rencana kolaborasinya dengan Reality Club di Synchronize Fest 2026.

Di sisi lain, Fathia, vokalis dari Reality Club juga mengucapkan antusiame menjelang Synchronize Fest tahun ini.