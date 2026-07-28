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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Synology Perluas Lini ActiveProtect dengan DP5200 untuk Bisnis yang Sedang Berkembang

Selasa, 28 Juli 2026 – 16:35 WIB
Synology Perluas Lini ActiveProtect dengan DP5200 untuk Bisnis yang Sedang Berkembang - JPNN.COM
Synology Perluas Lini ActiveProtect dengan DP5200 untuk Bisnis yang Sedang Berkembang. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Synology memperluas portofolio perlindungan datanya melalui peluncuran DP5200, perangkat ActiveProtect berukuran ringkas 1U yang dirancang untuk
bisnis yang sedang berkembang, kantor cabang, atau lokasi operasional jarak jauh.

DP5200 menawarkan kapasitas raw hingga 36 TB serta menggabungkan perangkat keras backup dengan sistem operasi, ActiveProtect Manager, dalam satu solusi terpadu.

Solusi ini memungkinkan perusahaan melindungi beragam workload, mengelola lingkungan backup yang tersebar secara terpusat, serta meningkatkan kesiapan pemulihan data tanpa menambah kompleksitas operasional.

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“Bisnis saat ini menghadapi kesulitan dalam menemukan solusi perlindungan data yang dapat berkembang sesuai kebutuhan tanpa menambah biaya dan kompleksitas,” ujar Jia- Yu Liu, Executive Vice President of the Data Protection Group di Synology.

“DP5200 kami rancang sebagai solusi terpadu yang hemat ruang dan mudah diimplementasikan di kantor cabang, lokasi operasional jarak jauh, maupun pusat data, sekaligus memberikan nilai investasi yang optimal.”

Dukungan Workload yang Lebih Luas melalui ActiveProtect Manager 2.0 

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Seiring dengan perluasan lini perangkat ActiveProtect, Synology juga tengah mempersiapkan pembaruan besar berikutnya untuk ActiveProtect Manager, platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses backup, replikasi, pemantauan, dan pemulihan secara terpusat di seluruh lingkungan ActiveProtect.

ActiveProtect Manager 2.0 yang akan datang akan memperluas dukungan workload, termasuk untuk Proxmox VE, Nutanix AHV, Azure Virtual Machines, Amazon EC2, dan Google Workspace.

Synology memperluas portofolio perlindungan datanya melalui peluncuran DP5200, perangkat ActiveProtect berukuran ringkas 1U yang dirancang untuk bisnis.

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TAGS   Synology  perusahaan  bisnis online  perangkat ActiveProtect 
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