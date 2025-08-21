Syukur dan Tekad Robi Darwis Setelah Dipanggil Timnas U-23 Indonesia

jpnn.com - Robi Darwis menjadi salah satu pemain Persib Bandung yang dipanggil ke Timnas U-23 Indonesia.

Pemain berusia 22 tahun itu akan menjalani pemusatan latihan di Surabaya mulai 25 sampai 31 Agustus mendatang.

Tekad dan Syukur Robi Darwis

Kesempatan ini menjadi momen penting bagi Robi. Dia bersyukur masih bisa membela Garuda Muda dan bertekad menjawab kepercayaan tersebut dengan kerja keras.

"Alhamdulillah. Pastinya saya harus bisa menjawab kepercayaan ini, memberikan yang terbaik selama persiapan," ucap Robi.

Rangkaian pemusatan latihan ini merupakan bagian persiapan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Siap Bersaing Rebut Posisi Timnas U-23

Robi berharap bisa menjadi bagian penting dalam tim asuhan Gerald Vanenburg serta membantu Indonesia meraih tiket ke putaran final.

"Semoga bisa menjadi bagian dari tim dan meloloskan tim ke putaran final Piala Asia U-23," tambahnya.

Pembagian Grup Kualifikasi Piala Asia U-23

Pada kualifikasi nanti, Indonesia tergabung di Grup J bersama Korea , Laos, dan Makau. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda, terutama melawan Korea yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar Asia.