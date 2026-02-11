Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Syuting Bareng Rasya Anton, Karina Icha Perankan Sosok Ibu di Film Horor Terbaru

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:57 WIB
Karina Icha bersama Rasya Anton menjalani syuting film horor terbaru. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, KONAWE - Aktris Karina Icha saat ini tengah menjalani proses syuting film horor di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2026 dan menjadi salah satu proyek layar lebar terbarunya tahun ini.

Karina mengungkapkan bahwa dirinya berperan sebagai pemeran utama perempuan sekaligus ibu dari tokoh anak bernama Rasha yang diperankan oleh Rasya Anton Timbang.

“Saya lagi di Konawe syuting film horor yang rencananya tayang tahun ini. Di film ini saya jadi pemeran utama sekaligus ibu dari Rasha,” ujar Karina.

Terkait perannya sebagai seorang ibu, Karina mengaku tidak mengalami kesulitan berarti. Dia justru merasa terbantu oleh kemampuan akting lawan mainnya yang masih berusia belia.

“Enggak susah kok, kebetulan yang jadi anakku sudah pintar akting. Namanya Rasya Anton, dia cepat menangkap arahan,” katanya.

Karina juga memuji sikap profesional Rasya selama proses syuting berlangsung. Menurutnya, Rasya menunjukkan potensi besar sebagai aktor muda.

“Rasya ini sangat berpotensi, tanpa diarahkan pun bisa mengimprove. Dia disiplin dan sangat smart di lokasi syuting,” tuturnya.

Karina Icha tengah syuting film horor di Konawe dan berperan sebagai ibu dari aktor cilik Rasya Anton.

