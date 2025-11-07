Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Syuting di Jepang, Etenia Croft Hadirkan Video Musik Aku Bahagia

Jumat, 07 November 2025 – 14:14 WIB
Syuting di Jepang, Etenia Croft Hadirkan Video Musik Aku Bahagia - JPNN.COM
Etenia Croft. Foto: Tim Etenia Croft

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda, Etenia Croft baru saja merilis video musik untuk single yang berjudul Aku Bahagia.

Peluncuran video tersebut bertepatan dengan penampilan perdananya menyanyikan lagu Aku Bahagia secara langsung di atas panggung. Dia juga membawakan tiga single sebelumnya, Gapai Bintang, Jangan Bersedih, dan Semua Rasa.

Etenia Croft mengatakan video klip Aku Bahagia menjadi sorotan karena proses produksinya yang memakan waktu cukup lama dan dilakukan di luar negeri, tepatnya di Jepang.

Baca Juga:

Remaja yang kini berusia 12 tahun tersebut menjelaskan alasan di balik pemilihan lokasi di Negeri Sakura..

"Proses pembuatannya sangat berkesan dan dilakukan di Jepang. Aku ingin di Jepang ambilnya pas momen musim bunga sakura," kata Etenia Croft di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, Jepang dipilih karena merupakan salah satu destinasi favorit Etenia Croft.

Baca Juga:

Dia merasa beruntung bunga sakura di sana sedang mekar saat pembuatan video musik, sehingga memberikan suasana ceria dan happy yang cocok dengan lagu.

Meskipun prosesnya panjang dan sempat menghadapi tantangan cuaca dingin, Etenia Croft sangat menikmati setiap momennya dan puas dengan hasilnya.

Penyanyi muda, Etenia Croft baru saja merilis video musik untuk single yang berjudul Aku Bahagia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   etenia croft  lagu baru Etenia Croft  penyanyi cilik Etenia Croft  Etenia Croft Aku Bahagia 
BERITA ETENIA CROFT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp