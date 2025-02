Syuting di Singapura, Coldplay Bagikan Video Man in The Moon

jpnn.com, INGGRIS - Band asal Inggris, Coldplay akhirnya merilis video musik untuk lagu terbaru Man in The Moon.

Lagu tersebut diambil dari Full Moon Edition yang diperluas dari album nomor satu internasional terbaru, Moon Music.

Man in The Moon merupakan salah satu dari tiga lagu orisinal tambahan di Moon Music (Full Moon Edition) milik Coldplay.

Official video terbaru itu digarap oleh sutradara Ben Mor yang dikenal dengan karyanya pada official video Hymn For The Weekend milik Coldplay.

Video diambil dalam kemitraan dengan Warner Music Singapore dan Singapore Tourism Board.

Proses pengambilan gambar Man in The Moon dilakukan pada Januari 2024 saat perhentian Music of the Spheres World Tour Coldplay di Singapura.

"Saat berada di Singapura, kami merekam video tersebut dan memotret beberapa masyarakat luar biasa, muda dan bersemangat yang kami temui. Kami tertarik untuk memotret sesuatu di tempat yang belum pernah kami rekam sebelumnya dan melibatkan masyarakat lokal sebanyak mungkin," ungkap Coldplay dalam keterangan resmi, Rabu (12/2).

*Sungguh menyenangkan mengadakan pesta dansa di tengah air, hanya kami dan banyak berang-berang," sambung Chris Martin dan kawan-kawan.