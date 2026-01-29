Syuting Film Lisa BLACKPINK, Lalu Lintas Kota Tua Direkayasa

jpnn.com, JAKARTA - Lisa BLACKPINK dikabarkan sedang menjalani syuting untuk salah satu film di kawasan Kota Tua, Jakarta.

Hal tersebut membuat petugas harus melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Kota Tua tersebut.

"Betul, kemarin 28 Januari 2026 ada kegiatan syuting dari Korea, tepatnya di Gedung Jasindo Kawasan Kota Tua (samping kiri Cafe Batavia) Jakbar. Diadakan pengalihan arus di Jalan Kunir," kata Kanit Lantas Polsek Tamansari, AKP Teguh dilansir Antara, Kamis (29/1).

Menurutnya, lalu lintas di Jalan Kunir telah dinormalkan kembali pada Kamis (29/1).

Adapun pengalihan lalu lintas akan kembali dilakukan mulai 1-7 Februari 2026 di Jalan Cengkeh, mulai dari simpang Jalan Kunir hingga simpang Jalan Nelayan Timur. Jalan akan ditutup pada pukul 05.00-19.00 WIB.

"Sesuai rencana tanggal 1 sampai 7 Februari 2026 akan ada pengalihan arus di Jalan Cengkeh wilayah Jakbar," jelasnya.

AKP Teguh memastikan lalu lintas seluruh area Kota Tua terpantau lancar dan sudah tidak terlihat ada alat-alat syuting.

Spanduk pengumuman rekayasa lalu lintas masih terpasang di ujung Jalan Kunir yang sempat digunakan sebagai lokasi syuting.