Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Syuting Sonic the Hedgehog 4 Rampung, Tayang Perdana Maret 2027

Minggu, 17 Mei 2026 – 15:54 WIB
Syuting Sonic the Hedgehog 4 Rampung, Tayang Perdana Maret 2027 - JPNN.COM
Poster film "Sonic the Hedgehog 3" dari studio Paramount Pictures. Foto: Instagram/paramountpics

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Jeff Fowler mengumumkan bahwa proses produksi film Sonic the Hedgehog 4 telah resmi rampung.

Kabar tersebut disampaikan Fowler melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Jumat (15/5) waktu setempat.

“Dan syuting #SonicMovie4 telah selesai!!!,” tulis Fowler seperti dikutip dari The Hollywood Reporter.

Baca Juga:

Dalam unggahan itu, Fowler juga membagikan foto dirinya bersama boneka Metal Sonic, karakter robot jahat dari waralaba Sonic yang sempat diisyaratkan pada akhir film ketiga.

Film produksi Paramount Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Maret 2027.

Seperti film-film sebelumnya, Ben Schwartz kembali mengisi suara karakter utama Sonic.

Baca Juga:

Deretan pengisi suara lain yang turut bergabung antara lain Kristen Bell sebagai Amy Rose, Colleen O'Shaughnessey sebagai Tails, Idris Elba sebagai Knuckles, serta Keanu Reeves sebagai Shadow.

Film ini juga kembali menghadirkan Jim Carrey, James Marsden, dan Tika Sumpter dalam jajaran pemeran live-action.

Film Sonic the Hedgehog 4 resmi menyelesaikan syuting dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Maret 2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Sonic the Hedgehog 4  Animasi  Film Kartun  Paramount Pictures 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp