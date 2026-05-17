Syuting Sonic the Hedgehog 4 Rampung, Tayang Perdana Maret 2027

Minggu, 17 Mei 2026 – 15:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Jeff Fowler mengumumkan bahwa proses produksi film Sonic the Hedgehog 4 telah resmi rampung.

Kabar tersebut disampaikan Fowler melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Jumat (15/5) waktu setempat.

“Dan syuting #SonicMovie4 telah selesai!!!,” tulis Fowler seperti dikutip dari The Hollywood Reporter.

Dalam unggahan itu, Fowler juga membagikan foto dirinya bersama boneka Metal Sonic, karakter robot jahat dari waralaba Sonic yang sempat diisyaratkan pada akhir film ketiga.

Film produksi Paramount Pictures itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Maret 2027.

Seperti film-film sebelumnya, Ben Schwartz kembali mengisi suara karakter utama Sonic.

Deretan pengisi suara lain yang turut bergabung antara lain Kristen Bell sebagai Amy Rose, Colleen O'Shaughnessey sebagai Tails, Idris Elba sebagai Knuckles, serta Keanu Reeves sebagai Shadow.

Film ini juga kembali menghadirkan Jim Carrey, James Marsden, dan Tika Sumpter dalam jajaran pemeran live-action.