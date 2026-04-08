Tablet AI Lenovo Yoga Tab Siap Masuk Indonesia, Punya Bobot Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo tengah menyiapkan produk baru yang akan dirilis di Indonesia pada Kamis (16/4).

Tablet bernama Yoga Tab itu bakal melengkapi portofolio premium Lenovo Yoga dengan perangkat yang dirancang bagi pengguna yang membutuhkan solusi portabel dan serbaguna untuk mendukung kreativitas serta produktivitas sehari-hari.

Consumer Lead Lenovo Indonesia mengatakan, Santi Nainggolan mengungkapkan kehadiran Lenovo Yoga Tab pertama di Indonesia menegaskan komitmen untuk mewujudkan visi Smarter AI for All dengan menghadirkan pengalaman produktivitas dan kreativitas yang semakin praktis dan optimal bagi pengguna.

"Melalui portofolio Lenovo Yoga yang kini mencakup laptop hingga tablet, didukung teknologi AI cerdas serta ekosistem perangkat yang terintegrasi, Lenovo memungkinkan pengguna mengembangkan ide, berkreasi, dan bekerja dengan lebih efisien," ungkap Santi dalam siaran persnya, Rabu (8/4).

Lenovo Yoga Tab menghadirkan kombinasi AI cerdas dan desain ultra-slim, memungkinkan pengguna tetap produktif dan kreatif di mana pun. Layar 11,1 inci 3.2K PureSight Pro menyajikan visual yang tajam dan halus, didukung Snapdragon 8 Gen 3 serta optimasi AI untuk menangani berbagai tugas kreatif.

Perangkat ini juga dilengkapi Lenovo Tab Pen Pro dengan dukungan fitur AI untuk memudahkan menggambar, menulis, dan menyempurnakan dokumen secara real-time, serta magnetic 2-in-1 Keyboard Pack yang mendukung fleksibilitas kerja dan kreasi.

Dengan berat hanya 458 gram dan baterai silicon-carbon yang tahan lama, tablet ini didukung Lenovo AI SuperRes untuk memastikan produktivitas dan kualitas visual yang optimal.

Yoga Tab menghadirkan pengalaman kreatif dan mobile yang menyeluruh, sekaligus memperkuat ekosistem Lenovo bagi pengguna kreatif dan produktif.