Tabligh Akbar Penyejuk Hati, Malam Ramadan Penuh Dakwah dan Selawat

jpnn.com, BOGOR - RCTI kembali menghadirkan program spesial Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' yang disiarkan secara live pada Sabtu, 7 Maret 2026 dari Masjid Agung Baitul Faidzin, Bogor.

Program tersebut diadakan untuk mengisi malam Ramadan dengan dakwah yang menenangkan dan penuh makna.

Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' dipandu oleh Irfan Hakim yang mengajak para jemaah dan pemirsa di rumah untuk bersama-sama merasakan hangatnya suasana dakwah Ramadan melalui tausiyah, sholawat, serta kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati.

Sejumlah penceramah inspiratif hadir memberikan tausiyah penuh hikmah, di antaranya Ustaz AA Hilman Fauzi, Babeh Munawir Ngacir, Alhabib Abdallah bin Ja’far Assegaf, dan Alhabib Ghasim bin Ja’far Assegaf.

Melalui tema-tema tausiyah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, para penceramah mengajak jemaah untuk merenungi perjalanan hidup, memperbaiki diri, serta memperkuat iman di bulan suci Ramadan.

Suasana syahdu juga terasa melalui lantunan selawat dari Hadroh Nurul Mustofa yang membuka dan mengiringi rangkaian acara dengan lagu-lagu religi yang menenangkan hati.

Tidak hanya tausiyah, program tersebut juga menghadirkan segmen 'Curhat Jamaah', di mana para jamaah dapat menyampaikan langsung kisah dan persoalan hidup. Melalui dialog yang hangat dan penuh empati, para penceramah memberikan nasihat serta pandangan Islam yang menyejukkan hati.

Program tersebut dapat menjadi ruang refleksi spiritual bagi masyarakat, menghadirkan dakwah yang menenangkan sekaligus mempererat kebersamaan umat dalam menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan.