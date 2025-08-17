Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang

Minggu, 17 Agustus 2025 – 12:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto terlihat ikut bergoyang bersama hadirin saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Lagu tersebut dinyanyikan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel saat peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

Prabowo yang mulanya duduk di depan Istana Merdeka, turun ke halaman dan berjoget sejenak mengikuti lagu Tabola Bale.

Eks Menteri Pertahanan itu tampak mengingkat kedua tangannya dan menggoyangkan kepala.

Selain Prabowo, hampir seluruh tamu undangan dan warga yang hadir turut bergabung ke halaman Istana Merdeka ikut berjoget mengikuti lagu Tabola Bale.

Tabola Bale merupakan lagu yang viral di media sosial belakangan ini. Lagu yang menggabungkan unsur musik Indonesia bagian Timur dengan Minangkabau itu dinyanyikan oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel.

Sejak dirilis 4 bulan lalu, Tabola Bale telah meraih 74 juta views di YouTube.

Lagu tersebut juga dipakai oleh jutaan konten yang berseliweran di Instagram hingga TikTok.