JPNN.com - Entertainment - Musik

Tabola Bale Hingga Garam & Madu Berjaya, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025

Jumat, 21 November 2025 – 03:33 WIB
Tabola Bale Hingga Garam & Madu Berjaya, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025 - JPNN.COM
Tenxi (kiri) saat menghadiri malam puncak AMI Awards 2025 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.

Puluhan musisi hingga penyanyi meraih piala dari ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia tersebut.

Beberapa nama yang mencuri perhatian di AMI Awards 2025 yakni Silet Open Up, Tenxi, Naykilla, Jemsii, Raisa, dan sebagainya.

Berikut Daftar Lengkap Penerima AMI Awards 2025 atau ke-28:

Bidang Pop

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK
Raisa – Terserah

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK
Rony Parulian – Pesona Sederhana

DUO/GRUP POP TERBAIK
The Lantis – Bunga Maaf

AMI Awards 2025  AMI Awards  Tabola Bale  Tenxi  Naykilla 
