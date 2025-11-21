Tabola Bale Hingga Garam & Madu Berjaya, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2025
Jumat, 21 November 2025 – 03:33 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.
Puluhan musisi hingga penyanyi meraih piala dari ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia tersebut.
Beberapa nama yang mencuri perhatian di AMI Awards 2025 yakni Silet Open Up, Tenxi, Naykilla, Jemsii, Raisa, dan sebagainya.
Berikut Daftar Lengkap Penerima AMI Awards 2025 atau ke-28:
Bidang Pop
ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK
Raisa – Terserah
ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK
Rony Parulian – Pesona Sederhana
DUO/GRUP POP TERBAIK
The Lantis – Bunga Maaf