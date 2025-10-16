Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tabola Bale Kembali Raih Penghargaan, Silet Open Up: Semoga Lagu Ini Memberi Kedamaian

Kamis, 16 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Tabola Bale Kembali Raih Penghargaan, Silet Open Up: Semoga Lagu Ini Memberi Kedamaian - JPNN.COM
Juan Reza, Silet Open Up, Jacson Zeran, dan Diva Aurel, penyanyi Tabola Bale. Foto: Dok. Silet Open Up Production

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Tabola Bale baru saja meraih penghargaan dari YouTube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa fenomena lagu yang dinyanyikan Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza, dan Diva Aurel itu belum padam.

Buktinya, hingga kini lagu Tabola Bale masih terus menunjukkan kekuatan di tengah derasnya arus musik digital.

Baca Juga:

Kolaborasi luar biasa dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel tidak hanya sebagai hit yang menggemparkan tetapi berkembang jadi sebuah pergerakan budaya yang mengguncang dunia maya.

Tabola Bale yang dirilis tahun ini seolah membuktikan bahwa karya lokal dengan akar budaya yang kuat tetap mampu menembus batas platform dan generasi.

Lewat perpaduan ritme modern dan sentuhan tradisional yang autentik, lagu tersebut benar-benar menggaung luas hingga tidak terhitung berapa banyak orang yang ikut menari dan bernyanyi menikmati Tabola Bale hingga kini.

Baca Juga:

Membahas tentang proses pembuatannya, lagu Tabola Bale ditulis pada awal 2024 dengan penggarapan bagian reff terlebih dahulu hingga akhirnya diselesaikan di Yogyakarta hanya dalam waktu satu minggu saja.

Namun, keputusan besar muncul di tengah proses produksi yaitu untuk tetap mempertahankan unsur Minang yang sempat dipertimbangkan untuk dihilangkan.

Lagu Tabola Bale baru saja meraih penghargaan dari YouTube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tabola Bale  Lagu Tabola Bale  Silet Open Up  profil Silet Open Up  Diva Aurel 
BERITA TABOLA BALE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp