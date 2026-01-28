Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Tabrak Lari di Tuanku Tambusai Pekanbaru, Pekerja Marka Jalan Tewas Dihantam Mobil

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:42 WIB
Ilustrasi tabrak lari. Foto: Antara/HO-Pixabay

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas tabrak lari terjadi di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, tepatnya di persimpangan Jalan Paus depan Toko Mitra Sejati, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Rabu (28/1/2026) dini hari sekitar pukul 02.55 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pejalan kaki tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak mobil yang langsung melarikan diri.

Kasatlantas Pekanbaru Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan korban diketahui bernama Masrial (36), seorang wiraswasta yang saat kejadian sedang mengerjakan marka jalan di lajur kiri Jalan Tuanku Tambusai.

Korban kecelakaan itu mengalami luka berat di bagian kepala, kedua tangan, dan kedua kaki.

“Seusai kejadian, korban sempat dilarikan ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia,” kata Satrio.

Berdasarkan informasi kepolisian, kendaraan yang terlibat tabrak lari merupakan mobil dengan nomor polisi B 1557 RKM.

Namun, jenis kendaraan tersebut belum diketahui secara pasti karena pengemudi langsung melarikan diri dari lokasi kejadian.

“Pengemudi kendaraan masih dalam penyelidikan. Saat ini kami masih melakukan lidik untuk mengungkap identitas pelaku tabrak lari,” ujar Satrio.

