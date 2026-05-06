Tabrak Separator Busway di Slipi Jakbar, Pemotor Tewas

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:04 WIB
Ilustrasi mayat di kamar jenazah. Ilustrator: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tabrak separator Busway di Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, seorang pemotor tewas.

Korban berinisial MLH (34) mengalami kecelakaan tunggal pada Rabu pagi.

"Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas kategori out of control atau hilang kendali menyebabkan kecelakaan tunggal pada pukul 08.15 WIB yang melibatkan seorang pemotor tewas," kata Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, Rabu.

Dia mengatakan motor yang dikendarai korban bernomor polisi B 4158 BJD.

Joko menjelaskan korban awalnya melintas dengan kecepatan tinggi di lajur khusus Transjakarta dari arah Slipi menuju Grogol.

Namun saat melintas di dekat Komplek BNI, korban diduga kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh dan menghantam separator busway yang terbuat dari beton.

"Sesampainya di dekat Komplek BNI, korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menabrak separator busway," kata Joko.

Benturan keras tersebut menyebabkan motor korban mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Seorang pemotor berinisial MLH (34 tahun) tewas seusai Tabrak separator Busway di Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakbar.

