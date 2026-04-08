Tabrak Tronton di Sukasari Bandung, 2 Pemotor Tewas

jpnn.com - Dua orang pemotor tewas dalam kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan korban menabrak bagian belakang truk tronton.

Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Dr Setiabudi, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Selasa pagi (7/4/2026).

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai berinisial RR dan rekannya A.

"Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas korban Rahmat dan Angga meninggal dunia kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin," ucap Fiekry di Bandung.

Fiekry mengatakan kecelakaan terjadi diduga karena sepeda motor hilang kendali sehingga menabrak bagian belakang truk.

Petugas yang mendapatkan informasi langsung ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Selain itu, kami telah mendata identitas pengendara motor dan pembonceng serta saksi-saksi dan mengevakuasi barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan," katanya.

Fiekry mengatakan saat ini pihaknya tengah mengejar pengemudi truk yang melarikan diri.