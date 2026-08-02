Pengendara Motor Tabrak Water Barrier Proyek Galian di Jalan Merdeka Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Galian proyek di Jalan Merdeka diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan tunggal yang menimpa seorang pengendara sepeda motor pada Minggu (2/8/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban yang mengendarai sepeda motor berwarna silver bernomor polisi D6148 ADS itu mengalami luka serius setelah menghantam water barrier yang dipasang di sekitar lokasi pekerjaan proyek.

Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Bandung Indah Plaza (BIP) menuju Jalan Lembong.

Di lokasi kejadian, tepatnya di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dekat Balai Kota Bandung, sedang berlangsung pekerjaan perbaikan kabel bawah tanah.

Area proyek dipasangi dua water barrier di sisi beton penutup gorong-gorong.

Namun, penerangan di sekitar lokasi terpantau minim sehingga keberadaan pengaman proyek kurang terlihat saat malam hari.

Kanit Turjagwali Satlantas Polrestabes Bandung AKP Rony Sukmana mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang berkosentrasi saat berkendara.

"Entah itu mengantuk atau dengan kondisi bawa motornya cukup tinggi kecepatannya, akhirnya menabrak barrier, betonan, langsung terhempas kurang lebih enam sampai tujuh meter," kata Rony.