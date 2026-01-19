Tabrakan Beruntun Melibatkan 4 Mobil Terjadi di Exit GT Pasteur Bandung 

Senin, 19 Januari 2026 – 13:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat unit mobil terjadi di KM 1.400B Pasteur, Tol Padaleunyi, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) itu terjadi pada Senin (19/1) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan mengatakan, kecelakaan ini berawal dari dugaan kelalaian pengendara Toyota Yaris No Pol: D 1853 YCH, yang dikemudikan Meydina Prihandini.

Baca Juga: 316 Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan Sudah Ditutup

Pengemudi diduga mengerem mendadak saat tiba di exit GT Pasteur 2. Imbasnya, tiga kendaraan yang ada di belakang Toyota Yaris saling bertabrakan.

Tiga unit kendaraan itu di antaranya Honda BRV No Pol D 1847 AFS, Honda BRV No Pol D 1650 ALE, dan Mitsubishi Triton No Pol F 8599 BF.

"Ke empat kendaraan akan keluar di GT Pasteur 2, setiba di TKP dugaan sementara kurang antisipasi dari jaga jarak aman, sehingga terjadi tabrakan beruntun yang mengakibatkan kerugian materi," kata Dasep dalam keterangannya.

Dasep menuturkan, dalam insiden ini tak ada korban jiwa meninggal dunia.

"Semua kendaraan nihil penumpang, hanya pengemudi saja dengan posisi akhir kendaraan berdiri normal menghadap timur," tuturnya.(mcr27/jpnn)