JPNN.com - Daerah

Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe Semarang, Jalur Pantura Macet Total

Selasa, 21 Oktober 2025 – 18:08 WIB
Kecelakaan antara Kereta Api Harina dengan truk trailer di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe Semarang, Selasa (21/10/2025) sore. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api (KA) Harina dan sebuah truk trailer terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/10).

Kereta penumpang dengan relasi Bandung–Semarang–Surabaya itu terhenti setelah menghantam kendaraan berat tersebut.

Truk trailer yang dihantam kereta itu tampak melintang di badan jalan perlintasan hingga menyebabkan kemacetan parah.

Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut sekitar pukul 16.40 WIB.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

“Info awal terjadi temperan antara KA Harina relasi Bandung–Semarang–Surabaya dengan truk di perlintasan sebidang Kaligawe,” ujarnya.

Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Hingga kini petugas kepolisian bersama tim dari PT KAI masih melakukan penanganan di lokasi.(ink/jpnn)

Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Harina dengan truk trailer di perlintasan sebidang Kaligawe, Kota Semarang memicu kemacetan panjang.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

