Tabrakan Kereta Bekasi Timur: 3 dari 7 Penumpang yang Terjebak Masih Terperangkap

jpnn.com - BEKASI - Tiga penumpang KRL masih terjebak di gerbong kereta yang rusak dihantam KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4) pagi.

Tabrakan yang memakan tujuh korban tewas itu sendiri terjadi pada Senin (27/4) malam.

Tim gabungan pencarian dan penyelamatan bergantian untuk memotong bagian-bagian kereta komuter KRL yang rusak dihantam Argo Bromo.

Baca Juga: Jumlah Korban Tewas Tabrakan Kereta Bekasi Timur Bertambah

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan (Basarnas) Mohammad Syafii menyatakan bahwa personel menggunakan peralatan evakuasi berat untuk memotong bagian-bagian gerbong KRL yang rusak yang menjebak para korban di dalamnya.

“Kami telah mengerahkan personel dengan keahlian evakuasi khusus. Evakuasi dilakukan bersamaan dengan perawatan medis di tempat untuk menjaga kondisi korban tetap stabil selama penyelamatan,” katanya.

Syafii mencatat bahwa kru harus bekerja dengan sangat hati-hati karena ruang gerbong yang sempit, situasi yang diperburuk oleh lokomotif Argo Bromo Anggrek yang tertanam di dalam kereta komuter.

Gerbong KRL hanya dapat menampung maksimal 25 penyelamat sekaligus, termasuk staf medis, yang membatasi kecepatan dan koordinasi upaya tersebut.

“Kami bekerja tanpa henti. Tim bergantian masuk dan keluar gerbong, dan hanya personel yang terlatih dalam evakuasi yang dikerahkan. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami,” tutur Syafii.