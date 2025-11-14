Tabung Gas Bocor, Rumah Berlantai Dua di Jakbar Hangus Terbakar

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran melanda satu unit rumah berlantai dua di Jalan Tanjung Duren Utara I Nomor 5, RT 07/RW 02 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (14/11). Kebakaran diduga disebabkan oleh kebocoran tabung gas.

"Diduga karena adanya kebocoran pada tabung gas," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syaiful Kahfi di Jakarta, Jumat.

Syaiful menuturkan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 10.10 WIB. "Warga melihat asap yang ngebul dari lantai dua rumah. Kemudian tidak lama timbul api yang membesar. Lalu warga datang ke Kantor Sudin Gulkarmat untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Pihaknya menerjunkan 65 personel dengan 13 unit mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran itu.

"Operasi pemadaman selesai pukul 11.08 WIB," kata dia.

Kendati tidak ada korban luka atau pun korban jiwa, namun dua kepala keluarga dengan delapan jiwa kehilangan tempat tinggal.

"Estimasi kerugian capai Rp339 juta lebih," kata Syaiful.(antara/jpnn)