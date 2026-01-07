Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Tabung Harmoni Hijau Polda Riau Integrasikan Kepentingan Sosial, Ekologi & Kebijakan Publik

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:31 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Karo SDM Polda Riau Kombes Annisula M Ridha, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meresmikan program Tabung Harmoni Hijau. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan meresmikan Program Tabung Harmoni Hijau.

Program ini merupakan inisiatif strategis yang mengintegrasikan kepentingan sosial, kepentingan ekologis, serta kebijakan publik nasional dalam satu ekosistem pembangunan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Peresmian dilakukan bersama Karo SDM Polda Riau Kombes Annisula M Ridha, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, hingga pejabat utama Polda Riau.

Menurut Irjen Herry, program ini telah dipersiapkan selama kurang lebih lima hingga enam bulan.

Program ini dirancang secara terintegrasi untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat sekaligus persoalan lingkungan.

Dia menyebut Tabung Harmoni Hijau sebagai contoh konkret kebijakan negara dapat diimplementasikan secara kolaboratif di tingkat daerah.

“Program Tabung Harmoni Hijau ini adalah inisiatif yang sangat strategis dan terintegrasi, antara kepentingan sosial, kepentingan ekologis, serta bagaimana kami menghubungkannya dengan kebijakan publik dan kebijakan negara saat ini,” ujar Irjen Herry, Rabu (7/1).

Kapolda menjelaskan dari sisi sosial program ini mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui penguatan Makan Bergizi Gratis (MBG).

