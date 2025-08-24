Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tabungan Pelajar Tembus Rp 1,7 Triliun, Bank Jakarta Raih Penghargaan KEJAR Award 2025

Minggu, 24 Agustus 2025 – 22:17 WIB
Tabungan Pelajar Tembus Rp 1,7 Triliun, Bank Jakarta Raih Penghargaan KEJAR Award 2025 - JPNN.COM
Bank Jakarta usai menerima penghargaan Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Subkategori Bank Pembangunan Daerah KEJAR Award 2025. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta membukukan portofolio tabungan pelajar mencapai Rp 1,7 triliun dengan total 2,3 juta rekening per Juli 2025.

Hal itu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya kepada pelajar.

Capaian tersebut mengantarkan Bank Jakarta meraih penghargaan Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Subkategori Bank Pembangunan Daerah dalam ajang KEJAR Award 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK kepada Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai.

KEJAR Award merupakan program yang diselenggarakan OJK sebagai bentuk apresiasi kepada industri perbankan yang konsisten menjalankan program edukasi keuangan melalui Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Ateng mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen perseroan dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan di kalangan pelajar terutama di Jakarta.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Jakarta dalam mendorong inklusi keuangan di kota Jakarta melalui program Kartu Jakarta Pintar Plus,” ujar Ateng dalam keterangannya pada Minggu (24/8).

Bank Jakarta menjadi salah satu penerima penghargaan karena dinilai berhasil melaksanakan berbagai program literasi keuangan dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan.

Bank Jakarta meraih penghargaan Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Subkategori Bank Pembangunan Daerah dalam ajang KEJAR Award 2025

