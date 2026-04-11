Taemin Jadi Artis Pria Korea Pertama Tampil Solo di Coachella

Sabtu, 11 April 2026 – 15:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota grup idola SHINee, Taemin, dijadwalkan mencetak sejarah sebagai artis pria Korea Selatan pertama yang tampil solo di Coachella Valley Music & Arts Festival.

Kabar tersebut disampaikan oleh agensinya, Galaxy Corporation, yang menyebut Taemin tengah menyiapkan penampilan yang melampaui konsep panggung biasa.

Agensi menyatakan bahwa penampilan Taemin akan dikemas layaknya sebuah karya seni yang menonjolkan sisi artistik dan performatif.

Taemin dijadwalkan tampil di panggung Mojave, Indio, California, Amerika Serikat, pada Sabtu (11/4) pukul 19.30 hingga 20.20 waktu setempat.

Selain itu, ia juga akan kembali tampil pada 18 April sebagai bagian dari rangkaian festival musik tahunan tersebut.

Dalam penampilannya, Taemin diperkirakan akan membawakan medley lagu-lagu hits serta memperkenalkan materi baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.

Penampilan ini menjadi momen penting sebagai panggung global pertamanya sejak bergabung dengan Galaxy Corporation.

Agensi tersebut juga menaungi sejumlah musisi ternama, termasuk G-Dragon.