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Tagihan & Konsumsi Token Listrik Makin Berasa, Cek Solusi Cepat dan Lebih Hemat dari ShopeePay

Selasa, 21 Juli 2026 – 09:59 WIB
Tagihan & Konsumsi Token Listrik Makin Berasa, Cek Solusi Cepat dan Lebih Hemat dari ShopeePay - JPNN.COM
Di antara berbagai kebutuhan rutin, pembelian pulsa, paket data, hingga token listrik, menjadi pengeluaran rutin setiap bulan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Di antara berbagai kebutuhan rutin, pembelian pulsa, paket data, hingga token listrik, menjadi pengeluaran rutin setiap bulan. 

Ketika akumulasi pengeluaran mulai terasa makin besar, perlu lebih cermat mengelolanya kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran bulanan

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari mengatakan sebagai dompet digital yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, Aplikasi ShopeePay melihat langsung bagaimana pengeluaran rutin seperti pulsa, paket data, termasuk token listrik menjadi bagian penting dari aktivitas pengguna. 

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Eka menilai seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan, pengeluaran yang terlihat kecil, tetapi terus berulang setiap bulan juga perlu diperhatikan. 

“Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam mengelolanya agar berbagai kebutuhan tersebut tetap terpenuhi tanpa membuat pengeluaran bulanan semakin membengkak," ujarnya.

Oleh karena itu, berikut empat cara yang dapat dilakukan untuk membantu menghemat pengeluaran pulsa, token listrik, dan berbagai kebutuhan digital sehari-hari.

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Banyak orang baru menyadari penggunaan listrik meningkat ketika token lebih cepat habis atau tagihan bulanan terasa lebih besar dari biasanya. 

Di antara berbagai kebutuhan rutin, pembelian pulsa, paket data, hingga token listrik, menjadi pengeluaran rutin setiap bulan.

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TAGS   anggaran bulanan  token listrik  PLN  hemat  token pln 

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