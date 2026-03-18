Tahan 4 Anggota BAIS Terkait Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, TNI Klaim Bakal Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Empat anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, resmi ditahan. Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan keempatnya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya/Jayakarta.

"Untuk terkait tempat penahanannya kita akan melakukan penahanan dititipkan di Pomdam Jaya, di sana ada tahanan supersecurity maximum," ujar Yusri di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada Rabu (18/3).

Keempat terduga pelaku yang berdinas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI itu berinisial NDP, SL, BWH, dan ES. Yusri menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan.

"Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya, kemudian akan transparan ya, sehingga nanti pada tahap-tahap tersebut kita akan tetap akan mengundang dari media," kata Yusri.

Meski demikian, pihaknya belum dapat mengungkap motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut. Pemeriksaan masih terus berjalan untuk mendalami kasus ini.

"Jadi, kami mohon bersabar ya karena perlu pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada," katanya.

Dalam proses penyidikan, Puspom TNI juga akan membuat laporan polisi, mengajukan visum et repertum ke rumah sakit, serta berkoordinasi dengan kepolisian terkait barang bukti yang telah diamankan. Yusri berjanji akan mengumumkan perkembangan kasus secara berkala kepada publik hingga persidangan selesai.

"Yakin itu akan kita sampaikan secara transparan, jadi enggak ada yang ditutup-tutupi," tutur Yusri.