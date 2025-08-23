Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Tahan Imbang Persis Solo, PSBS Biak Raih Poin Pertama Musim Ini

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 18:50 WIB
Tahan Imbang Persis Solo, PSBS Biak Raih Poin Pertama Musim Ini - JPNN.COM
BRI Super League. Foto: IG liga1match

jpnn.com - JAKARTA - PSBS Biak berhasil menahan imbang Persis Solo 2-2 pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Sabtu (23/8).

Dengan hasil itu, PSBS Biak berhasil meraih poin pertamanya pada BRI Super League musim 2025/2026.

Hasil imbang itu membuat PSBS berada di posisi ke-17 klasemen sementara Super League dengan satu poin, sementara Persis Solo menghuni posisi kedelapan dengan empat poin.

Baca Juga:

Pada laga itu, Laskar Sambernyawa memecah kebuntuan melalui gol Sho Yamamoto saat pertandingan baru bergulir sembilan menit. PSBS baru mampu menyamakan kedudukan berkat gol Ruyery Blanco pada menit ke-32.

Tim Badai Pasifik berbalik memimpin menjadi 2-1 setelah eksekusi penalti Lucas Morais dos Santos berbuah gol pada menit ke-68. Namun, gol Jordy Tutuarima pada menit ke-78 mengamankan satu poin untuk Persis.

Tim tamu Persis langsung menggebrak sejak awal laga.

Baca Juga:

Usaha keras mereka kemudian berbuah hasil pada menit kesembilan, saat Sho Yamamoto sukses memaksimalkan umpan Giovani Numberi untuk menjadi gol pemecah kebuntuan. Skor 1-0 untuk keunggulan Persis.

PSBS berusaha merespons secepatnya. Peluang bagus mereka dapatkan saat sepakan Claudio Lucas mengancam gawang Persis, sebelum bola dapat ditepis kiper Muhammad Riyandi.

PSBS Biak berhasil menahan imbang Persis Solo 2-2 pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI Super League  PSBS Biak  Persis Solo  Poin 
BERITA BRI SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp