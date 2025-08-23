Tahan Imbang Persis Solo, PSBS Biak Raih Poin Pertama Musim Ini

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 18:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - PSBS Biak berhasil menahan imbang Persis Solo 2-2 pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Sabtu (23/8).

Dengan hasil itu, PSBS Biak berhasil meraih poin pertamanya pada BRI Super League musim 2025/2026.

Hasil imbang itu membuat PSBS berada di posisi ke-17 klasemen sementara Super League dengan satu poin, sementara Persis Solo menghuni posisi kedelapan dengan empat poin.

Pada laga itu, Laskar Sambernyawa memecah kebuntuan melalui gol Sho Yamamoto saat pertandingan baru bergulir sembilan menit. PSBS baru mampu menyamakan kedudukan berkat gol Ruyery Blanco pada menit ke-32.

Tim Badai Pasifik berbalik memimpin menjadi 2-1 setelah eksekusi penalti Lucas Morais dos Santos berbuah gol pada menit ke-68. Namun, gol Jordy Tutuarima pada menit ke-78 mengamankan satu poin untuk Persis.

Tim tamu Persis langsung menggebrak sejak awal laga.

Usaha keras mereka kemudian berbuah hasil pada menit kesembilan, saat Sho Yamamoto sukses memaksimalkan umpan Giovani Numberi untuk menjadi gol pemecah kebuntuan. Skor 1-0 untuk keunggulan Persis.

PSBS berusaha merespons secepatnya. Peluang bagus mereka dapatkan saat sepakan Claudio Lucas mengancam gawang Persis, sebelum bola dapat ditepis kiper Muhammad Riyandi.