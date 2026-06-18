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JPNN.com - Dahlan Iskan

Tahanan Cornell

Oleh Dahlan Iskan

Kamis, 18 Juni 2026 – 06:38 WIB
Tahanan Cornell - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Satu lagi: dari idealisme ke status pesakitan. Sudah setahun ini ia meringkuk di tahanan Kejaksaan. Namanya Anda sudah tahu: Donald Surjana Wihardja. Ia sarjana teknik komputer lulusan University of California dan meraih gelar master di ilmu yang sama dari salah satu universitas terbaik dunia, Cornell University.

Tahap pengadilannya hampir selesai. Hari ini hakim menjatuhkan vonis atas tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

Tahanan CornellIlustrasi ide yang tumbuh bisa berubah menjadi jerat ketika kegagalan bisnis diperlakukan sebagai tindak pidana.--

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Sejak SMA Donald sudah sekolah di Amerika. Di Amerika pula ia berkarier di bidang keuangan, khususnya di venture capital. Di sana ia menemukan jodoh: sesama Tionghoa Indonesia. Dari perkawinan itu lahir empat anak: wanita semua.

Donald memutuskan pulang ke Indonesia: pada tahun 2018-an. Pemerintah di zaman itu sangat mendorong lahirnya start-up company.

Di tahun 2015 BUMN seperti Telkom pun mendirikan venture capital untuk membiayai start up: MDI Ventures. Metra Digital Innovation.

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MDI akan membiayai bidang start-up yang sangat luas. Mulai teknologi keuangan (fintech), teknologi pertanian (agritech) sampai start-up serupa di bidang kesehatan.

Untuk bidang pertanian MDI Ventures membiayai start-up Tani-Hub. Tidak sendirian. BRI Ventura Investama ikut serta.

Satu lagi: dari idealisme ke status pesakitan. Sudah setahun ini ia meringkuk di tahanan Kejaksaan. Namanya Anda sudah tahu: Donald Surjana Wihardja.

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TAGS   Dahlan Iskan  Tahanan Cornell  start-up  Tani-hub  BUMN  Donald Surjana Wihardja  Bisnis  pidana  Disway  Disway hari ini 
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