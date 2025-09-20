Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tahanan Tewas Dianiaya di Polsek Genuk Jateng

Sabtu, 20 September 2025 – 04:00 WIB
Tahanan Tewas Dianiaya di Polsek Genuk Jateng - JPNN.COM
Ilustrasi tahanan tewas di kantor polsek. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Dianiaya sesama narapidana, seorang tahanan tewas di Polsek Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Tahanan tewas itu berinisial MH.

"Penganiayaan oleh sesama tahanan. Meninggal dunia beberapa hari lalu," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto, Jumat.

Baca Juga:

Menurut dia, MH meninggal setelah dianiaya dua tahanan lainnya.

Namun, Artanto belum menjelaskan secara detil identitas dua tahanan yang diduga melakukan penganiayaan hingga tewas tersebut.

Adapun MH merupakan tersangka kasus pencabulan yang masih dalam proses penyidikan.

Baca Juga:

Atas peristiwa tersebut, kata Artanto sudah ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

Dia menyebut Kapolsek Genuk, Kanit Reskrim, dan perwira pengawas tahanan dan anggotanya sudah dilakukan pemeriksaan.

Terjerat kasus pencabulan, seorang tahanan tewas dianiaya di Polsek Genuk, Jateng.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tahanan tewas  polsek genuk  Dianiaya  tahanan dianiaya 
BERITA TAHANAN TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp