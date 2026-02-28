Tahukah Anda Makna Pemberian 1 Lidah, 1 Mulut, dan 2 Kuping?

Sabtu, 28 Februari 2026 – 09:45 WIB

jpnn.com - BANYAK mendengar lebih bagus ketimbang banyak bicara.

Itu kata Ustaz Khalid Basalamah saat membahas salah satu hadis soal perintah menjaga lisan saat berpuasa.

"Allah memberikan satu mulut, satu lidah, dan dua kuping agar lebih banyak mendengar daripada berbicara."

Lidah akan menjadi anggota tubuh yang paling berbahaya, ketimbang tangan, kaki, hingga alat kemaluan.

"Muslim yang sedang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga lisan guna menjaga kualitas ibadahnya."

"Mari jadikan momentum puasa (Ramadan) ini untuk memperbaiki adab dan lisan." (ig/jpnn)



