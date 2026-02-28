Close Banner Apps JPNN.com
Tahukah Anda Makna Pemberian 1 Lidah, 1 Mulut, dan 2 Kuping?

Sabtu, 28 Februari 2026 – 09:45 WIB
Tahukah Anda Makna Pemberian 1 Lidah, 1 Mulut, dan 2 Kuping?
Pengunjung membaca buku di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Jakarta, sambil menunggu waktu berbuka puasa, Kamis (26/2). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - BANYAK mendengar lebih bagus ketimbang banyak bicara.

Itu kata Ustaz Khalid Basalamah saat membahas salah satu hadis soal perintah menjaga lisan saat berpuasa.

"Allah memberikan satu mulut, satu lidah, dan dua kuping agar lebih banyak mendengar daripada berbicara."

Lidah akan menjadi anggota tubuh yang paling berbahaya, ketimbang tangan, kaki, hingga alat kemaluan.

"Muslim yang sedang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga lisan guna menjaga kualitas ibadahnya."

"Mari jadikan momentum puasa (Ramadan) ini untuk memperbaiki adab dan lisan." (ig/jpnn)

Jika puasa kamu menghadapi gangguan, maka Islam sudah punya semua tuntunan sikap yang tegas dan santun.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

