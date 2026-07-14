Tahun Ajaran Baru Sudah Mulai, MBG Dibagikan Lagi di Bawah Pantauan Langsung BGN

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lagi setelah beberapa waktu terhenti seiring masa liburan sekolah dalam rangka pergantian tahun ajaran.

Mulai hari ini (14/7/2026), program andalan Presiden Prabowo Subianto itu kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat di berbagai sekolah.

Badan Gizi Nasional (BGN) pun turun langsung untuk memantau kualitas pelaksanaan MBG. Langkah itu untuk memastikan hasil evaluasi, penataan, dan pembenahan yang dilakukan pada masa jeda MBG.

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Untuk itu, jajaran Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta Deputi Promosi dan Kerjasama BGN meninjau langsung pelaksanaan Program MBG di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, kunjungan lapangan tersebut untuk memastikan makanan diterima tepat waktu, sekaligus memantau secara langsung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Arumsari.

Adapun sekolah penerima MBG yang dipantau langsung BGN itu ialah TK Trisula Perwari, SDN Paseban 09, SMP Trisula Perwari 2, SMP 88 Jakarta, SD 03 Lubang Buaya, SD 11 Jakarta, SMP 227 Jakarta, SMP Gita Kirtti 2, dan SDN Cideng 2.

Selanjutnya, BGN juga melihat langsung SPPG Gambir Duri Pulo, SPPG Cinere Gandul, SD Rauldatul Athfal, SPPG Jakarta Pusat Kemayoran Sumur Batu, SPPG Jakarta Barat Kembangan Meruya Selatan 1, SPPG Mojopahit Petojo Selatan Gambir, SPPG Jakbar Palmerah Palmerah II, SPPG Cipayung Setu 3, SPPG Pejaten Barat 5, SPPG Palmerah 3, SPPG Tanjung Priuk Sunter Jaya 1, SPPG Kayu Putih 2, dan SPPG Bukit Duri Jakarta Selatan.