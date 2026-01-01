Tahun Baru di Lokasi Bencana Aceh Tamiang dan Tapsel, Prabowo: Ini Kewajiban Pemimpin

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal terus memantau pemulihan pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Oleh karena itu, Prabowo engawali pada 2026 dengan meninjau hunian sementara (huntara) yang dibangun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Aceh Tamiang, Aceh.

“Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan. Dan hari ini saya kembali ke Aceh Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar terdampak bencana,” ucap Prabowo dikutip dari rilis resmi.

Prabowo menegaskan kedatangannya kembali ke lokasi bencana yang dilakukan sejak awal tahun karena banyak yang bertanya soal kehadiran Presiden.

“Banyak kabupaten lain bertanya, kok Presiden belum sampai? Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik (bencana), tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting,” kata dia.

Meski begitu, Prabowo berjanji sebisa mungkin akan mendatangi tempat-tempat yang terdampak bencana. Dia mengaku mengerti semua daerah terdampak pasti mengalami kesulitan.

“Saya sudah sampaikan ke gubernur dan Mendagri, nanti InsyaAllah saya coba tetap ke daerah-daerah yang dampaknya besar. Akan saya datangi,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengucapkan selamat tahun baru untuk warga terdampak. Sebagai wujud kepedulian, Prabowo hadir mengawali tahun baru di daerah bencana.