'Tahun BTS' Dimulai, RM dan J-Hope Beri Sinyal Proyek Besar

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop BTS kembali membuat penggemar berspekulasi setelah memberikan bocoran tentang proyek besar yang tengah mereka siapkan.

Dalam sebuah siaran langsung bersama penggemar, seluruh anggota BTS sepakat menyebut 2026 sebagai “tahun BTS”, menandai kembalinya mereka ke fase paling ambisius dalam karier grup.

Menurut laporan Yonhap dan Korea Herald pada Senin, momen tersebut menjadi ajang langka bagi para member untuk berbagi cerita di balik layar.

RM, sang leader, melontarkan kalimat yang langsung memicu rasa penasaran. “Sesuatu yang benar-benar besar akan datang,” ujarnya singkat namun penuh makna.

J-hope turut menguatkan sinyal tersebut dengan menyebut tahun mendatang sebagai periode yang “krusial” bagi BTS.

Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa apa yang tengah mereka persiapkan bukan sekadar comeback biasa, melainkan fase penting dalam perjalanan grup yang telah menorehkan sejarah global.

Para anggota juga mengungkapkan bahwa proses rekaman album terbaru BTS sebenarnya telah rampung sejak beberapa bulan lalu.

Saat ini, mereka memasuki tahap revisi, sebuah fase krusial untuk mematangkan konsep, detail musikal, hingga pesan yang ingin disampaikan melalui karya terbaru mereka.