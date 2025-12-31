Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komputer

Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:23 WIB
Tahun Depan, Asus Bakal Naikkan Harga Perangkatnya - JPNN.COM
Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026. ilustrasi. Foto: dok ASUS

jpnn.com, JAKARTA - Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026.

Langkah itu dilakukan karena sejumlah komponen global seperti RAM mengalami kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Country Commercial Product Marketing ASUS Indonesia Aldy Ramadiansyah di Jakarta pada Selasa (30/12).

Baca Juga:

“Pasti, kalau naik (harga) pasti. Kalau consumer pasti naik, karena mereka sudah tidak bisa subsidi silang,” ujar Aldy.

Manajemen ASUS Indonesia menyebutkan pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan dari kantor pusat terkait pengumuman resmi kenaikan harga tersebut.

Meski demikian, secara internal Asus sudah menyiapkan skema penyesuaian harga.

Baca Juga:

“Sekarang kami masih menunggu dan meminta saran ke ASUS pusat terkait penyesuaian harga. Kami juga sudah siap membuat announcement (pengumuman), sekarang masih menunggu persetujuan dari pusat, karena merek-merek lain sudah melakukan announcement harga berubah.” kata Aldy.

Mengenai besaran kenaikan harga produk ASUS, mulai dari ponsel hingga laptop, belum dapat dipastikan.

Asus mengumumkan akan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah perangkatnya di segmen consumer pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asus  penyesuaian harga  laptop Asus  Asus Indonesia  Kecerdasan buatan 
BERITA ASUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp