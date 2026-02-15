Tahun Ini Bakal Jalani Bulan Ramadan di Indonesia, Terry Putri Antusias

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Terry Putri menyambut antusias bulan Ramadan 2026.

Sebab setelah beberapa tahun terakhir di Amerika, di bulan Ramadan kali ini, perempuan 46 tahun tersebut bakal menjalani ibadah puasa di Indonesia.

Terry Putri pun mengungkap rasa syukurnya lantaran bisa kembali merasakan kehangatan menjalani ibadah puasa di tanah air.

"Alhamdulillah Ramadan kali ini aku di Indonesia karena aku bolak balik ke Amerika. Jadi, setelah sekian lama sama ramadan di negara orang tuh, tahun ini ya Allah begitu nikmat yang luar biasa begitu ya," ujar Terry Putri di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Dia mengatakan, menjalani ibadah puasa di luar negeri memberikan pengalaman berbeda. Oleh karena itu, Terry Putri pun merasa antusias menyambut bulan Ramadan tahun ini.

"Selain ibadahnya, pasti ada tunggu-tunggu karena sedang ngerasain bagaimana tidak apa ya minoritas di negara orang jadi aku ngerasa bersyukur banget ibadah ramadan ini negara sendiri, karena kita baru merasakan sesuatu setelah kita hilang mungkin ya, jadi aku kayak semangat banget jadinya," tuturnya.

Namun, sang suami tak ikut melewati bulan Ramadan tahun ini di Jakarta.

Sebab, suami Terry Putri, Derly Darmawan tetap tinggal di Amerika, sementara dirinya berada di Indonesia.