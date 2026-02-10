Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tahun Ini Ignite by Igloo Siap Ekspansi Masif ke Luar Pulau Jawa

Selasa, 10 Februari 2026 – 16:33 WIB
Kick-off tahunan bersama para mitra, Ignite by Igloo. Foto: dok Ignite

jpnn.com, JAKARTA - Meski kondisi ekonomi nasional menunjukkan resiliensi, tetapi data statistik mengungkapkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai angka tiga persen pada 2025.

AVP Head Of Retail Ignite by Igloo Handry Yunus menilai lewat angka itu terlihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum banyak yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan, termasuk perlindungan dari risiko keuangan apapun.

Handry mengatakan dengan celah proteksi yang lebar tersebut, Ignite by Igloo mengumumkan target pertumbuhan ambisius sebesar tiga kali lipat pada 2026. 

Pada kick-off tahunan bersama para mitra, Ignite by Igloo mencanangkan ekspansi masif ke luar Pulau Jawa, mencakup wilayah Sumatra hingga Sulawesi.

“Rendahnya penetrasi saat ini adalah peluang bagi kami untuk hadir dengan solusi yang lebih aksesibel melalui teknologi dan pendekatan personal,” ujar Handry dikutip, Selasa (10/2).

Dia menjelaskan untuk mencapai target pertumbuhan tiga kali lipat pada 2026 mencanangkan tiga pilar strategi utama yang akan dijalankan sepanjang tahun.

Perusahaan insurtech full-stack regional yang berkantor pusat di Singapura itu akan memulai ekspansi regional, yakni membuka kantor cabang satelit di kota-kota kunci seperti Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan, dan Makassar guna memperkuat kehadiran fisik di luar Jawa. 

Kemudian, memberdayakan mitra muda dengan meluncurkan program keterlibatan kampus atau campus engagement, serta kemitraan afiliasi untuk menjaring mitra dari kalangan generasi muda. 

