Tahun Ini, Mahindra Siap Distribusikan 35 Ribu Unit Scorpio ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal India, Mahindra & Mahindra buka suara mengenai kabar penangguhan impor kendaraan komersial ke Indonesia.

Pada Selasa (3/3), mereka memberikan klarifikasi secara terperinci mengenai situs ekspor Indonesia.

Mahindra mengaku belum menerima informasi apapun dari Indonesia mengenai penangguhan pengiriman pesanan kendaraan tersebut hingga tanggal yang ditentukan.

Namun, perusahaan mengatakan telah mendapat pesanan 35.000 kendaraan komersial ringan dari Indonesia dan akan dikirim pada tahun ini.

Mahindra menerima pesanan kendaraan itu dari perusahaan milik negara Indonesia, Agrinas Pangan Nusantara, untuk Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

CEO Divisi Otomotif M&M Nalinikanth Gollagunta mengatakan perusahaan dan Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama untuk menyediakan kendaraan pengangkut guna mendukung operasional koperasi.

Dalam kemitraan tersebut, Mahindra akan mengirim??????? Scorpio pikap yang diproduksi di pabrik Nashik, India, ke Indonesia.

"Pikap kami dirancang untuk berkinerja dalam kondisi sulit sambil menjaga biaya operasional seminimal mungkin," kata Nalinikanth Gollagunta seperti dikutip Economic Times.