Tahun Ini, OpenAI Bersiap Merilis Perangkat Keras Pertamanya

Kamis, 22 Januari 2026 – 21:18 WIB

jpnn.com - OpenAI bersiap melangkah lebih jauh dari sekadar pengembang perangkat lunak kecerdasan buatan.

OpenAI akan mengumumkan perangkat keras (gadget) pertamanya pada paruh kedua 2026.

Namun, hingga kini jenis produk yang disiapkan masih dirahasiakan.

Minat OpenAI pada ranah perangkat keras mulai mencuat sejak mengakuisisi perusahaan rintisan io pada 2025.

Startup tersebut didirikan oleh Jony Ive, mantan kepala desain Apple yang berada di balik berbagai produk ikonik, termasuk iPhone.

Sejak saat itu, spekulasi mengenai arah pengembangan perangkat OpenAI kian menguat.

Kepala Urusan Global OpenAI, Chris Lehane, dalam panel yang digelar Axios di Davos menyatakan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat untuk memperkenalkan perangkat pertamanya pada 2026.

Sementara itu, CEO OpenAI Sam Altman sebelumnya memberi petunjuk bahwa produk tersebut dirancang lebih “tenang dan damai” dibandingkan ponsel pintar seperti iPhone.