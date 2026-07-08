Tahun Ini Palmco Bagikan Dividen Rp 2,83 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menetapkan pembagian dividen sebesar 40 persen dari total laba bersih tahun buku 2025.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Kantor Badan Pengaturan (BP) BUMN, Jakarta, awal minggu lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan sepanjang 2025, perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp 7,08 triliun.

“Dengan rasio pembayaran (payout ratio) sebesar 40 persen, total dividen yang akan disetorkan perusahaan kepada pemegang saham mencapai sekitar Rp 2,83 triliun,” ujar Jatmiko, Rabu (8/7).

Angka ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menyetorkan dividen kepada pemegang saham dan mencatatkan pertumbuhan hingga 88,7 persen dibandingkan dividen pada 2024 yang sebesar Rp 1,5 triliun.

“Capaian laba bersih perusahaan sendiri sejalan dengan perbaikan sejumlah indikator keuangan dan operasional,” ujar Jatmiko.

PalmCo mencatatkan pertumbuhan EBITDA sebesar 46 persen menjadi Rp 13,27 triliun dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp 9,09 triliun.

Tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) perseroan juga menempati posisi 9,2 persen. Dari sisi operasional, volume penjualan Crude Palm Oil (CPO) meningkat 7,7 persen menjadi 2,74 juta ton.