Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Tahun Ini President University Terima Mahasiswa Baru Dari 14 Negara

Rabu, 03 September 2025 – 00:07 WIB
Tahun Ini President University Terima Mahasiswa Baru Dari 14 Negara - JPNN.COM
President University menyambut mahasiswa baru dari 14 negara selain Indonesia. Mereka di antaranya berasal dari Tiongkok, Vietnam, hingga Hungaria. Foto dok. Preuni

jpnn.com, JAKARTA - President University menyambut mahasiswa baru dari 14 negara selain Indonesia.

Mereka di antaranya berasal dari Tiongkok, Vietnam, hingga Hungaria. 

Kehadiran mahasiswa internasional ini makin memperkaya suasana akademik di kampus sekaligus menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, global, dan beragam.

Baca Juga:

“Kami bangga dapat menjadi rumah bagi mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari berbagai negara di dunia,” ujar Ketua Yayasan President University, Prof. Budi Susilo Soepandji, Selasa (2/9).

Prof Budi menyebutkan dalam pembelajaran para mahasiswa asing tersebut mendapatkan pengajaran full dalam bahasa inggris, sehingga menjadi kemudahan tersendiri untuk mengikuti setiap mata kuliah tanpa adanya hambatan bahasa. 

Hal itu penting karena bahasa sering kali menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa asing ketika berkuliah di luar negeri.

Baca Juga:

“Di sini, kalian tidak hanya akan belajar dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman orang lain, untuk kemudian membawa perubahan di tingkat global,” tambahnya.

Di sisi lain, kegiatan President University (Preuni) 2025 juga menjadi wadah bagi mahasiswa baru untuk mendapatkan inspirasi dan wejangan langsung dari berbagai tokoh penting, baik nasional maupun internasional.

President University menerima mahasiswa baru dari 14 negara di antaranya berasal dari Tiongkok, Vietnam, hingga Hungaria.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   President University  Mahasiswa  akademik  Taylor Swift 
BERITA PRESIDENT UNIVERSITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp