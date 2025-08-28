Taiwan Gantikan Kuwait Lawan Timnas Indonesia, Erick Thohir Merespons Begini

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Taiwan resmi menggantikan Timnas Kuwait sebagai lawan Timnas Indonesia di laga FIFA Match Day pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Taiwan yang mau menggantikan Kuwait untuk melawan Timnas Indonesia.

“Dengan waktu yang sangat sempit, saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kita (Timnas Indonesia) untuk persiapan,” kata Erick ditemui wartawan ketika menyaksikan pameran foto dan tulisan “90’ & Beyond” di Mal Sarinah, Jakarta, Rabu (27/8).

"Kita (Timnas Indonesia) bertanding dengan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kita. Dalam waktu pendek, mereka akan hadir di tanggal 5," tambahnya.

Dengan ini, maka pertandingan FIFA Match Day pada September untuk Indonesia tetap ada dua laga.

Setelah menjamu tim peringkat 172 dunia, yaitu Taiwan pada 5 September, Timnas Indonesia akan melawan Lebanon yang berperingkat 112 dunia pada 8 September.

Dalam kesempatan sama, Erick mengaku kecewa dengan mundurnya Kuwait. Hal ini karena Kuwait dan Lebanon sebelumnya dipilih untuk mempersiapkan Garuda menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang melawan Arab Saudi dan Irak yang sama-sama tim Timur Tengah.

“Ya, teman-teman media, kan, lihat baru diumumkan Kuwait melawan Suriah. Ya, kami enggak bisa apa-apa, kan? Tentu kalau secara black and white, secara ini, ya kami sudah punya approval. Makanya kami juga akan melaporkan ke AFC,” ungkap Erick yang juga menjabat menteri BUMN, itu.