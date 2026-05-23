Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Taiwan Leisure Farm Fair 2026 Digelar di Jakarta, Bidik Wisatawan Indonesia Healing

Sabtu, 23 Mei 2026 – 16:48 WIB
Taiwan Leisure Farm Fair 2026 Digelar di Jakarta, Bidik Wisatawan Indonesia Healing - JPNN.COM
Pameran agrowisata Taiwan bertajuk Taiwan Leisure Farm Fair 2026 resmi digelar di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 22-24 Mei 2026. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pameran agrowisata Taiwan bertajuk Taiwan Leisure Farm Fair 2026 resmi digelar di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 22-24 Mei 2026.

Ajang yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua itu mengusung tema “Farm Stay, Fun Stay” dengan konsep wisata pedesaan modern yang mengedepankan tren slow travel, healing, dan wisata berbasis alam.

Pameran tersebut diselenggarakan Badan Pengembangan Pedesaan dan Konservasi Tanah dan Air Kementerian Pertanian Taiwan bersama Taiwan Leisure Farm Development Association.

Baca Juga:

Deputy Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia Trust H. J. Lin mengatakan Indonesia menjadi pasar potensial bagi pengembangan wisata pedesaan Taiwan.

“Indonesia memiliki populasi besar dengan generasi muda yang aktif melakukan perjalanan wisata. Kami melihat tren wisata saat ini mulai bergeser ke arah slow living, deep travel, dan pengalaman yang lebih dekat dengan alam,” kata Trust Lin di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut dia, Taiwan tidak hanya menawarkan wisata perkotaan, tetapi juga pengalaman menginap di kawasan pedesaan, perkebunan teh, taman bunga, hingga peternakan wisata yang mengedepankan keberlanjutan dan budaya lokal.

Baca Juga:

“Melalui Taiwan Leisure Farm Fair, kami ingin memperkenalkan sisi lain Taiwan yang lebih hijau, lebih santai, dan cocok untuk wisata keluarga maupun healing,” ujarnya.

Trust Lin menyebut jumlah wisatawan Indonesia yang mengunjungi kawasan agrowisata Taiwan terus meningkat.

Pameran agrowisata Taiwan bertajuk Taiwan Leisure Farm Fair 2026 resmi digelar di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 22-24 Mei 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Taiwan  Wisata  pariwisata  Ekonomi 
BERITA TAIWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp