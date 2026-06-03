Taj Yasin: Kunci Investasi Jateng Kebersamaan Pengusaha & Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mendorong penguatan kebersamaan pengusaha dan serikat pekerja.

Hal itu agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Jateng tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global.

“Kecocokan (chemistry) yang terbangun antara pengusaha dan serikat pekerja, menjadi faktor utama dalam menjaga kondusivitas iklim usaha di Jawa Tengah,” ungkap Taj Yasin saat Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jateng Periode 2026 - 2031 di Hotel Patra Semarang, Rabu (3/6).

Dia memaparkan sejauh ini ketertarikan para pengusaha untuk berinvestasi ke Jawa Tengah sangat kuat. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi Jawa Tengah tercatat mencapai Rp 23,02 triliun atau 23,23 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kebersamaan antara pengusaha dan serikat buruh benar-benar kuat.

“Sehingga (keberadaan) mereka menguatkan pertumbuhan ekonomi di Jateng," ujar dia.

Taj Yasin berharap, Apindo dapat menciptakan stabilitas dan kondustivitas iklim usaha yang sudah baik di Jawa Tengah, menjadi lebih baik lagi.

“Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 ada di angka 5,89%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional,” ucap Taj Yasin.