Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Taj Yasin Minta Penyusunan DTSEN Dipercepat Agar Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran

Selasa, 25 November 2025 – 16:50 WIB
Taj Yasin Minta Penyusunan DTSEN Dipercepat Agar Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran - JPNN.COM
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipercepat agar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah itu tepat sasaran. 

”Targetnya, Januari Tahun 2026 ada komitmen untuk menyelesaikan, lengkap dengan pemeringkatannya mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11). 

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbarui 22.340.412 data kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN. 

Baca Juga:

Taj Yasin mengatakan data tunggal itu memiliki manfaat yang sangat signifikan. Data tersebut bukan hanya sekedar angka, tetapi menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil, termasuk sebagai dasar untuk intervensi kemiskinan supaya tepat sasaran.  

Dia melanjutkan monitoring program graduasi kemiskinan juga bisa dilakukan menggunakan DTSEN. Hal itu sebagaimana yang dilakukan di Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri. 

Taj Yasin Minta Penyusunan DTSEN Dipercepat Agar Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Tepat Sasaran

Baca Juga:

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut nantinya akan terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Wagub Jateng Taj Yasin meminta penyusunan DTSEN dipercepat agar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah itu tepat sasaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Taj Yasin  DTSEN  Kemensos  Kemiskinan  penanggulangan kemiskinan 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp