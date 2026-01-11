Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tak Ada Indonesia di Final Malaysia Open 2026, Cuma Masuk POTD

Minggu, 11 Januari 2026 – 08:06 WIB
Tak Ada Indonesia di Final Malaysia Open 2026, Cuma Masuk POTD
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kanan) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: pbsi

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Indonesia gagal menempatkan satu pun wakilnya di final Malaysia Open 2026 Super 1000.

Jonatan Christie kalah dari Kunlavut Vitidsarn (Thailand) di semifinal.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri keok di tangan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Partai 4 Besar ganda putra Fajar/Fikri vs Aaron/Soh penuh aksi, hingga BWF memasukkan dua momen laga itu ke dalam Play of The Day atau POTD semifinal (lihat/klik IG di bawah).

"Mereka tampil luar biasa di depan pendukung yang sangat luar biasa di Axiata Arena ini. Dari gim pertama dan gim kedua kami sempat unggul, tetapi mereka bisa membalikkan keadaan, mereka sangat percaya diri bermain di sini. Dan beberapa kali ada lucky ball buat mereka sebagai faktor pembeda," kata Fajar.

"Masih banyak yang harus kami perbaiki, terutama dari segi power juga, dari segi fokus. Dan tadi juga kami masih ada melakukan kesalahan juga. Nah itu PR yang sangat penting untuk kami berdua," tutur Fikri.

Indonesia tak punya wakil di final Malaysia Open 2026 Super 1000. Kenapa bisa begitu, ya?

TAGS   Malaysia Open 2026  Final Malaysia Open 2026  Jadwal Final Malaysia Open 2026  Malaysia Open 
