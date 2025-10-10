Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Ada Jalan Mundur! Timnas Indonesia Hadapi Pertaruhan Terbesar Melawan Irak

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:14 WIB
Tak Ada Jalan Mundur! Timnas Indonesia Hadapi Pertaruhan Terbesar Melawan Irak - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Nasib Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini berada di ujung tanduk.

Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi membuat pasukan Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan atas Irak jika ingin menjaga harapan tampil di putaran final ajang sepak bola terbesar dunia itu.

Kekalahan Pahit di Jeddah

Bertanding di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, Indonesia sempat memberi perlawanan sengit kepada Arab Saudi.

Baca Juga:

Go cepat Kevin Diks lewat titik putih pada menit ke-10 sempat membuka asa. Namun, setelah itu, pertahanan Skuad Garuda goyah.

Arab Saudi mencetak tiga gol balasan melalui Waheb Saleh (17') dan Firas Al Buraikan (p.36', 32').

Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen sementara Grup B dengan poin nol, sementara Arab Saudi naik ke puncak dengan tiga poin.

Baca Juga:

Duel Hidup-Mati Lawan Irak

Kini, Indonesia hanya punya satu kesempatan tersisa, yakni menghadapi Irak pada Minggu (12/10/2025) di Stadion King Abdullah pukul 02.30 WIB.

Pertandingan ini akan menjadi laga hidup-mati bagi Skuad Garuda. Kemenangan bukan lagi sekadar target, melainkan keharusan jika ingin menjaga peluang melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

Nasib Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini berada di ujung tanduk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Irak  Indonesia vs Irak  Patrick Kluivert  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp