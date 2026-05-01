Tak Ada Kejutan! Indonesia Ketemu Korea di Semifinal Uber Cup 2026

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:04 WIB

jpnn.com - HORSENS - Empat semifinalis Uber Cup dua tahun lalu di Chengdu, China, kembali masuk Top 4 pada Uber Cup 2026 di Horsens, Denmark.

Si juara bertahan China, runner up Indonesia, serta Korea dan Jepang memastikan menjaga peluang menjadi juara setelah masing-masing meruntuhkan lawan-lawannya di perempat final, di Forum Horsens, Kamis (30/4).

China menang 3-0 dari Malaysia, Indonesia mengalahkan Denmark 3-1, Jepang mengatasi Thailand 3-1, dan Korea menundukkan Taiwan 3-1.

Sama seperti di China 2024, Indonesia jumpa Korea dan Jepang menantang China di semifinal. Saat itu China menang 3-0 dari Jepang dan Indonesia secara mengejutkan menang 3-2 dari Korea.

Semifinal Uber Cup 2026 akan digelar pada Sabtu (2/5).

Hari ini ada empat laga perempat final Thomas Cup 2026.

China melawan Malaysia. Thailand menjumpai tuan rumah Denmark.

India ketemu Taiwan. Prancis versus Jepang. (bwf/jpnn)