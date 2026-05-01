Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Tak Ada Kejutan! Indonesia Ketemu Korea di Semifinal Uber Cup 2026

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:04 WIB
Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - HORSENS - Empat semifinalis Uber Cup dua tahun lalu di Chengdu, China, kembali masuk Top 4 pada Uber Cup 2026 di Horsens, Denmark.

Si juara bertahan China, runner up Indonesia, serta Korea dan Jepang memastikan menjaga peluang menjadi juara setelah masing-masing meruntuhkan lawan-lawannya di perempat final, di Forum Horsens, Kamis (30/4).

China menang 3-0 dari Malaysia, Indonesia mengalahkan Denmark 3-1, Jepang mengatasi Thailand 3-1, dan Korea menundukkan Taiwan 3-1.

Sama seperti di China 2024, Indonesia jumpa Korea dan Jepang menantang China di semifinal. Saat itu China menang 3-0 dari Jepang dan Indonesia secara mengejutkan menang 3-2 dari Korea.

Semifinal Uber Cup 2026 akan digelar pada Sabtu (2/5).

Hari ini ada empat laga perempat final Thomas Cup 2026.

China melawan Malaysia. Thailand menjumpai tuan rumah Denmark.

India ketemu Taiwan. Prancis versus Jepang. (bwf/jpnn)

Hari ini ada empat laga perempat final Thomas Cup 2026. Siapa ketemu siapa saja. Gak ada Indonesia loh yaa..

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semifinal Uber Cup 2026  uber cup 2026  Uber Cup  thomas cup 2026 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp